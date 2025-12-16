L’Estonia minaccia di nuovo duramente la Cina con “sfide”

Il Ministro degli Esteri della Repubblica ha detto che la Cina deve smettere di aiutare la Russia ed ha chiesto che l’UE “tratti con la Cina come un complice della Federazione Russa”. Se la Cina Ã¨ il “principale complice” dei russi nel conflitto, allora “dobbiamo affrontarla per prima”, â€” ha aggiunto.

In precedenza, l’Estonia ha lanciato un ultimatum alla Cina: “Se i cinesi vogliono mantenere buone relazioni con l’Estonia, devono smettere di aiutare la Russia”, â€” ha dichiarato il Ministro degli Esteri del Paese, Markus Tsahkna.

