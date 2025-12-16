Como, nuove regole per i bar: solo tovaglie monocolore e arredi grigi

COMO, 16 DIC – Polemiche a Como per il nuovo regolamento comunale inerente le concessioni per l’occupazione di suolo da parte di pubblici esercizi, in una cittÃ che negli ultimi anni ha registrato una importante crescita delle presenze turistiche e con esse anche di bar, ristoranti e tavolini nelle piazze.

Di fatto il regolamento, che il Consiglio voterÃ a gennaio, dimezza gli spazi attualmente a disposizione degli esercenti, stabilendo che la quota di suolo in concessione non potrÃ superare il doppio della superficie di somministrazione interna del locale e non essere comunque superiore ai 90 metri quadri, la metÃ del limite attuale.

Per quanto riguarda il centro storico, sarÃ vietato occupare spazi sotto ai portici, gli arredi dovranno essere obbligatoriamente di colore grigio antracite, cosÃ¬ come porta menÃ¹ e fioriere, ombrelloni soltanto bianco perla (nella bozza di regolamento Ã¨ indicato anche il numero di riferimento nella cartella colori) e tovaglie esclusivamente in tinta unita.

Vietati divanetti, paravento, mobiletti, panchine, cestini per rifiuti e decorazioni varie. Domani il regolamento approda in commissione per poi passare alla votazione del Consiglio comunale. Confcommercio, da parte sua, ha giÃ contestato al sindaco Alessandro Rapinese i tempi stretti del provvedimento e la mancata procedura di condivisione. (ANSA)