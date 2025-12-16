Dramma in Campania, 20enne: trovato senza vita dalla mamma

Tragedia a Taurasi, in provincia di Avellino, per la scomparsa di Michele De Feo, un ragazzo morto a soli 20 anni. Sarebbe stata la madre a trovare il corpo del figlio privo di vita.

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Stando a quanto rende noto Il Mattino, Michele era un ragazzo in salute e solo qualche giorno prima della sua scomparsa, mentre aiutava alcuni amici a sbrigare dei lavori in campagna, avrebbe manifestato un leggero affanno.

Sarebbe stata poi la mamma a ritrovarlo giÃ senza vita e a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarlo. Un decesso che ha sconvolto lâ€™intera comunitÃ cittadina che si Ã¨ stretta intorno al dolore dei familiari del giovane. Ieri, in occasione dei funerali, Ã¨ stato proclamato il lutto cittadino.

â€œLâ€™Amministrazione Comunale informa che, a seguito della prematura e improvvisa scomparsa del giovane Michele De Feo, il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di lunedÃ¬ 15 dicembre. Lâ€™intera comunitÃ si stringe con profondo cordoglio attorno alla Famiglia, esprimendo sentimenti di sincera vicinanza. Riposa In Pace, Micheleâ€œ â€“ si legge nella nota diffusa dallâ€™amministrazione comunale di Taurasi.

