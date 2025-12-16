Brescia, uomo ucciso a coltellate: arrestato moldavo

BRESCIA, 16 DIC – Un uomo di 55 anni Ã¨ morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all’esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima Ã¨ Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietÃ della moglie. L’uomo Ã¨ stato colpito con un’arma da taglio e soccorso in condizioni gravissime: trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, Ã¨ deceduto poco dopo il ricovero.

I carabinieri hanno fermato un uomo di nazionalitÃ moldava, 32 anni, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio che si Ã¨ presentato spontaneamente. Il presunto omicida Ã¨ stato accompagnato negli uffici della Compagnia dei carabinieri di Gardone Val Trompia, dove Ã¨ stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Il coltello utilizzato per l’aggressione Ã¨ stato recuperato dai militari all’interno di un cassonetto per i rifiuti nelle vicinanze del luogo del delitto. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e le motivazioni alla base del gesto. (ANSA)