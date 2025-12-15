Sciopero nazionale Coop per cessione di 24 punti vendita

SULMONA, 15 DIC – Uno sciopero nazionale di tutti i punti vendita Coop appartenenti alla rete di Unicoop Etruria, Ã¨ stato indetto per giovedÃ¬ 18 dicembre, in risposta alla decisione della cooperativa di avviare un nuovo piano industriale successivo alla fusione tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno. Un piano che – spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – prevede una drastica riduzione del personale amministrativo – circa 180 unitÃ tra le sedi di Vignale e Castiglione del Lago – e la cessione di 24 punti vendita localizzati tra Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per un totale di 340 lavoratrici e lavoratori coinvolti.

Tra questi, anche i punti vendita di Sulmona e Celano, realtÃ territoriali giÃ segnate da crisi aziendali. In occasione dello sciopero, verrÃ organizzato un presidio a Sulmona a partire dalle 10 davanti al centro commerciale che ospita il punto vendita Coop, per la richiesta di tutele e garanzie per l’occupazione. Le organizzazioni sindacali “ribadiscono la necessitÃ di un tavolo di confronto nazionale che metta al centro la salvaguardia dei posti di lavoro, dei diritti contrattuali e della presenza Coop nei territori piÃ¹ fragili, come quelli della provincia dell’Aquila”. (ANSA)