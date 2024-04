Appalti, tangenti e coop: 12 misure cautelari a Palermo

Un altro giro di tangenti è stato scoperto dai carabinieri di Palermo e coinvolge diversi funzionari pubblici e alcuni dipendenti di una cooperativa sociale di Partinico che gestisce servizi per anziani, disabili e minori

Dodici le misure cautelari disposte dalla Procura: tre in carcere, sei ai domiciliari e tre sospensioni. I funzionari pubblici di diversi Comuni siciliani sarebbero stati corrotti con gioielli, denaro, olio, panettoni e offerte di assunzioni per vincere gare, ottenere rimborsi, accelerare pratiche.

Dodici misure cautelari

L’arresto è scattato per Giuseppe Gaglio, legale rappresentante e presidente del Cda della cooperativa Nido d’Argento, Massimiliano Terzo, dipendente della coop, Gaetano Di Giovanni, dirigente del distretto socio-sanitario di Agrigento e capo dei vigili urbani della città. I domiciliari sono stati disposti per Giuseppe Chiaramonte e Francesco Chiavello, dipendente ed ex dipendente della Nido d’Argento, per l’ex sindaco di Partinico Salvatore Lo Biundo, per Maria Pia Falco, istruttore direttivo al Comune di Marsala e Aldo Raimondi, responsabile del settore Politiche sociali e culturali del Comune di San Cataldo (Caltanissetta). Un sesto destinatario degli arresti domiciliari è ancora ricercato.

Your browser does not support the video tag.

Le accuse

La sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio è stata invece notificata a Maria Rita Milazzo, dirigente del Comune di Balestrate, Michela Sclafani, funzionaria dell’ufficio Direzioni politiche sociali della Città metropolitana di Palermo e Antonio Geraci, presidente della commissione aggiudicatrice nella gara per l’affidamento della gestione e realizzazione “Azione a rafforzamento dei servizi sociali”. Per gli indagati le accuse sono, a vario titolo, associazione finalizzata alla corruzione, corruzione, turbata libertà degli incanti e istigazione alla corruzione.

www.tgcom24.mediaset.it