Malore improvviso in casa, muore 50enne

Natalino Gaioni

Corna di Darfo Boario Terme è in lutto per la scomparsa di Natalino Gaioni, morto improvvisamente nella giornata di sabato 13 dicembre

Aveva 50 anni. Operaio, persona conosciuta e benvoluta, Natalino era anche un tifoso sfegatato del Brescia Calcio. A stroncarlo è stato un malore improvviso, accusato mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi: all’arrivo dei sanitari, allertati immediatamente, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

In paese, nelle ore successive alla tragedia, sono comparsi alcuni striscioni per ricordarlo: “Ultras fedele, uomo leale”, si legge. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio, tutti accomunati dal ricordo del suo altruismo e della sua generosità. “La tua bontà ha riscaldato i nostri cuori”, scrive chi lo ha conosciuto e apprezzato per la disponibilità verso gli altri.
