Bari, donna muore a 39 anni dopo sette ore al Pronto soccorso

Eleonora Dragone, 39 anni, si Ã¨ presentata al Policlinico di Bari il pomeriggio del 7 dicembre. Aveva un forte dolore al petto ormai da ore. Dopo sette ore al pronto soccorso, la donna Ã¨ morta. E ora la famiglia vuole vederci chiaro: Â«Ci avevano tranquillizzato â€¦ Per loro era una gastrite. Eravamo in attesa delle dimissioniÂ», ha dichiarato la sorella della vittima.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati una dottoressa del pronto soccorso che ha preso in carico la paziente, per verificare eventuali errori diagnostici o gestionali nella valutazione del caso. Lo riporta il Corriere di Bari.

I sintomi, la diagnosi

Â«Ha vomitato piÃ¹ volte, il dolore al petto non passava – ha raccontato la sorella Sabina a Quarto Potere -, ma ci hanno rassicurato che Ecg ed emogas avevano dato esito negativo e le hanno dato un maaloxÂ». Ãˆ stata lei a chiamare i soccorsi quel giorno a causa dei dolori lamentati da Eleonora. Erano le 15.44 quando Ã¨ arrivata in ospedale con l’ambulanza e le viene assegnato un codice arancione. I primi accertamenti sono negativi e viene dunque avviata una terapia con flebo e farmaci. Nel frattempo la 39enne continua a star male, vomita. Ma secondo i familiari, a quel punto i medici li tranquillizzano: Â«Per loro era una gastrite. Eravamo in attesa delle dimissioniÂ».

Intorno alle 20.40, perÃ², la situazione precipita: Eleonora ha un malore improvviso e va in arresto cardiocircolatorio. Subito in shock room, dove provano a rianimarla, piÃ¹ e piÃ¹ volte. Alle 21.22 viene dichiarato il decesso. In questo lasso di tempo alla famiglia non Ã¨ stato comunicato nulla: Â«Dopo il trasferimento in sala rossa non abbiamo avuto notizie per circa due oreÂ». Non rispondeva nessuno, quando Sabina chiedeva. Quando i medici sono usciti, ha domandato loro cosa fosse successo: Â«Mi hanno risposto: non lo sappiamo. Ãˆ una risposta che mi porterÃ² per sempre nelle orecchieÂ».

L’autopsia sul corpo della 39enne Ã¨ giÃ stata eseguita e a breve saranno depositati gli esiti ufficiali. SarÃ poi da chiarire se ci sia correlazione tra la morte improvvisa di Eleonora e la sindrome di Turner, di cui soffriva da bambina

