Zelensky: ‘pronti a rinunciare all’adesione alla Nato’

BRUXELLES, 14 DIC – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato di essere pronto a rinunciare alla richiesta di adesione di Kiev alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell’Europa, in una mossa volta a favorire l’avanzamento dei colloqui di pace previsti a Berlino domenica. Lo riporta il Financial Times.

“Parliamo di garanzie di sicurezza bilaterali tra l’Ucraina e gli Stati Uniti, vale a dire garanzie sul modello dell’Articolo 5 (…) così come di garanzie di sicurezza per noi da parte dei nostri partner europei e di altri Paesi come il Canada, il Giappone e altri”, ha dichiarato Zelensky ai giornalisti in una chat su WhatsApp. (ANSA)

