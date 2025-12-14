Giubileo dei detenuti, Leone XIV: “servono amnistie”

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Papa Leone XV

“Sono molti a non comprendere ancora che da ogni caduta ci si deve poter rialzare”

Lo dice papa Leone nella messa del Giubileo dei detenuti rilanciando alle “istituzioni” l’appello di Francesco nella Bolla di indizione per “forme di amnistia o di condono della pena”, “confido – ha detto – che in molti Paesi si dia seguito al suo desiderio”.

ll Papa pensa soprattutto a problemi come “il sovraffollamento, l’impegno ancora insufficiente di garantire programmi educativi stabili di recupero e opportunità di lavoro” ma, sottolinea, “il Signore continua a ripeterci che una sola è la cosa importante: che nessuno vada perduto”.  ANSA

Articoli correlati

Leone XIV

Natale, Leone XIV: “Evitiamo lo shopping dopante”

Mattarella

Carceri, Mattarella: “iniziative culturali come una fenice per i detenuti”

carcere

Carcere Rebibbia, detenuta straniera danneggia celle e sradica lavandini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *