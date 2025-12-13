L’umanitÃ  Ã¨ incolpevole vittima di Tiranno o Premier comunista o fascista?

La politica Ã¨ praticamente sequestrata da professori che non formano cittadini democratici

di Franco Luceri – In democrazia la politica riesce a convertire le promesse elettorali in “buon governo”, solo se, dove e quando la scuola ha fatto dei singoli cittadini, un “popolo produttivo, contributivo, solidale e solvibile”, tanto da indurre i “filantropi” del mondo finanziario a concedere credito onesto.

Quindi il mondo politico Ã¨ un collettore di buon governo economico finanziario, se e dove la cultura ha saputo coordinarlo e finalizzarlo alla produzione e perequazione di ricchezza onesta. Altrimenti Ã¨ una accozzaglia di soggetti litigiosi, che producono sfascio, ma si autocertificano innocenti, accusando il Premier di tiranneggiare da comunista o fascista.

La conditio sine qua non, perchÃ© dalla politica si possa distillare “buon governo”, Ã¨ generata dal mondo della cultura, se ha saputo formare e informare cittadini capaci di essere autonomamente produttivi e onestamente contributivi.

Ma se i cittadini non sono abbastanza preparati per produrre ricchezza per sÃ© e solidarietÃ per chi non Ã¨ abile al lavoro: neonati, vecchi, invalidi, malati e poveri; alla bancarotta socio politico economico ambientale non vi Ã¨ alternativa.

In un vero stato di diritto, non dovrebbero esistere categorie ricchissime e categorie poverissime.

PerchÃ© se ad una famiglia con figli adulti, lo Stato non Ã¨ in grado di assicurare continuitÃ produttiva, vuol dire: o che la scuola non li ha formati correttamente, o che il mondo economico finanziario si sta dedicando con generositÃ al doppio cannibalismo: inflazionistico e usurario.

E a quel punto, vuol dire che la politica Ã¨ praticamente sequestrata da professori che non formano cittadini democratici, da professionisti incapaci o disonesti, da burocrati che non convertono piÃ¹ le tasse in servizi, da giornalisti che disinformano e da banchieri che fanno credito onesto non oltre la Lira, istigando alla disonestÃ l’intero mondo imprenditoriale.

La causa Ã¨ imputabile alla cultura che non forma “cittadini patentati”, capaci di “guidare” produttivamente i mezzi materiali o immateriali disponibili; e al mondo economico e finanziario che si dimostrano altrettanto incapaci di adattare i mezzi alla intelligenza e solvibilitÃ dei popoli, in modo da riempire i portafogli di banconote invece di gonfiarli di cambiali.

PerchÃ© se in un popolo i rapporti interpersonali non sono costruttivi e solidali, al buon governo il premier non arriva nemmeno con un miracolo personale del Padre Eterno.

Insomma, per non farla lunga; non Ã¨ difficile capire su quale fronte si muore e su quale si campa. Se vedete in guerra gli ultimi, gli ignoranti, i poveri e i malati, vuol dire che i “sotuttoio” hanno firmato l’armistizio per spartirsi la torta. E delle rogne dell’umanitÃ povera ignorante e malata non sanno che farsene.

L’intero sistema sociale “avanza in retromarcia” a colpi di mistificazioni, falsificazioni, semplificazioni e sottovalutazioni demenziali, come addebitare in blocco i casi di malgoverno al Premier, e accreditare all’opposizione sempre onesta, coraggiosa, patriottica i rari casi di buon governo, come se avesse salvato l’intera umanitÃ approfittando di una distrazione del premier tiranno comunista o fascista.

Almeno da quattro decenni, questa Ã¨ in assoluto la migliore logica culturale e politica italiana: se non li avessero chiusi, negli ex manicomi sicuramente avremmo potuto trovare di meglio.

Franco Luceri