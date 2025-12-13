AccoltellÃ² due donne in una casa famiglia, nigeriana condannata a 8 anni

Condannata in primo grado a otto anni di reclusione. Una donna nigeriana, che nel gennaio scorso accoltellÃ² una operatrice e una mamma che si trovavano in una casa famiglia a Zagarolo, in provincia di Roma. Arrestata per tentato omicidio e lesioni personali a distanza di 11 mesi Ã¨ arrivata la sentenza del tribunale di Tivoli.

L’aggressione

I fatti avvennero nel tardo pomeriggio del 16 gennaio scorso all’interno di una casa famiglia di Zagarolo. La donna di 28 anni, accoltellÃ² un’altra mamma – una 32enne italiana – dopo un’accesa discussione all’interno della struttura protetta dove le due si trovavano. La 28enne prese poi un coltello dalla cucina e colpÃ¬ l’altra donna con una serie di coltellate al braccio destro, alla gamba sinistra e all’addome. A quel punto, la cittadina nigeriana aggredÃ¬ anche una operatrice di turno, che stava tentando di fare da paciere. La lavoratrice venne colpita con diversi fendenti, fino a quando le altre ospiti riuscirono a disarmare la ventottenne.

Arrestata dai carabinieri

Sul posto arrivarono le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Zagarolo. Portate le due donne ferite in ospedale, la 32enne ebbe 14 giorni di prognosi mentre l’operatrice – di 50 anni – venne portata al policlinico Tor Vergata dove venne operata con una prognosi di 30 giorni. Arrestata la 28enne a distanza di 11 mesi Ã¨ stata condannata in primo grado ad 8 anni di reclusione.

