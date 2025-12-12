Trump: ‘in Ucraina la gente vuole accordo di pace, Zelensky no’

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che in Ucraina esiste un ampio consenso a favore di un accordo di pace con la Russia, fatta eccezione per il presidente Volodymyr Zelensky. “Di fatto, a parte il presidente Zelensky, la gente ama l’idea dell’accordo”, ha dichiarato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca.

“C’Ã¨ un incontro sabato, vedremo se ci parteciperemo. Parteciperemo se pensiamo che si siano buone chance” di un accordo. Lo ha detto Donald Trump. “Non siamo coinvolti nella guerra, ma siamo coinvolti nelle trattative”, ha messo in evidenza Trump.

“In caso di accordo contribuiremo alla sicurezza”

Donald Trump ha promesso di contribuire agli sforzi per la sicurezza qualora Russia e Ucraina raggiungessero un accordo di pace. “Si chiama accordo sulla sicurezza”, ha detto Trump durante la firma di un ordine esecutivo, quando gli Ã¨ stato chiesto delle precedenti discussioni riguardanti il contributo degli Stati Uniti agli sforzi europei di mantenimento della pace in caso di accordo. tgcom24.mediaset.it