Aggredisce soccorritori del 118, algerino arrestato anche per rapina

Ha aggredito gli operatori del 118 che gli stavano prestando soccorso ed Ã¨ stato arrestato dalla polizia

Ãˆ accaduto nei giorni scorsi a Torino, nei pressi del Campus universitario Einaudi, dove un uomo di 38 anni, di origini algerine, Ã¨ stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata ai danni di personale sanitario nell’esercizio delle funzioni.

Gli agenti del commissariato Barriera Milano erano intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione a un’ambulanza, chiamata da alcuni passanti per soccorrere un uomo in evidente stato di ebbrezza. Dopo le prime cure, l’uomo era stato fatto salire sul mezzo per il trasporto in ospedale, ma Ã¨ improvvisamente diventato violento, minacciando e colpendo i sanitari. Uno degli operatori ha riportato una contusione a un dito.

Durante l’aggressione, il 38enne si Ã¨ impossessato degli occhiali da sole di un soccorritore ed Ã¨ sceso dall’ambulanza tentando di allontanarsi, ma Ã¨ stato subito bloccato dagli agenti, allertati dalla centrale operativa del 118. Gli occhiali sono stati recuperati e restituiti al proprietario. La Procura di Torino ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. (ANSA)

