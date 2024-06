L’Euro è incompatibile con la democrazia

di Thoms Fazi – L’improvviso panico per il deficit francese è un chiaro esempio di come l’euro venga utilizzato per sovvertire la democrazia. Eleggere il governo ”sbagliato” (o anche solo prendere in considerazione l’idea di farlo) – è il motivo per cui la BCE, apparentemente “apolitica” e “indipendente”, non ci penserà due volte prima di ricorrere al ricatto monetario e di architettare una crisi finanziaria/fiscale per portare il governo, o la elettori, di nuovo in fila.

Come scrivo nel mio ultimo articolo ( https://unherd.com/2024/06/the-great-brussels-stitch-up/ ), non appena Macron ha indetto elezioni anticipate in risposta alla schiacciante vittoria di Le Pen la scorsa settimana, lo “spread” tra i costi di indebitamento del governo francese e tedesco è immediatamente salito al livello più alto degli ultimi anni. Ora, questa potrebbe essere vista come una reazione “naturale” dei mercati finanziari alla prospettiva di una maggioranza “populista” che arrivi al potere in Francia – e questo è certamente il modo in cui i media la stanno inquadrando.

Ma ciò ignora il fatto che, in ultima analisi, lo spread è determinato dalla banca centrale – nel caso dell’UE, la BCE – che ha sempre il potere di abbassare i tassi di interesse intervenendo sui mercati dei titoli sovrani. I mercati hanno potere sugli stati solo nella misura in cui la banca centrale si rifiuta di agire.

Purtroppo, la BCE ha una lunga storia di rifiuto selettivo di intervenire a sostegno dei mercati dei titoli sovrani e di organizzazione del panico finanziario e fiscale. Lo ha fatto, ad esempio, con l’italiana Giorgia Meloni, permettendo ai tassi di interesse di salire non appena il suo governo è salito al potere, fino a quando non si è impegnata a sottomettersi all’agenda economica dell’UE. Ora sembrerebbe applicare preventivamente la stessa strategia contro Le Pen in Francia.

Ciò, ovviamente, è contrario a quello che dovrebbe essere il compito principale della BCE: mantenere basso lo spread, o almeno mitigarne l’aumento, e consentire così al processo democratico in Francia di procedere nel modo più fluido possibile. Ma sfortunatamente, la BCE non è una normale banca centrale; è un attore politico purosangue che non ha remore a costringere i governi a rispettare l’agenda politico-economica complessiva dell’UE. Sembra inevitabile, ad esempio, che se Le Pen dovesse vincere le prossime elezioni, la pressione della banca centrale sulla Francia non farebbe altro che aumentare: aspettatevi reazioni isteriche nei confronti del crescente deficit fiscale francese, nonostante il fatto che la Francia abbia avuto un tasso superiore alla media. deficit per anni, anche se questo non è mai stato un problema finché sono stati al potere governi pro-UE.

Per un approfondimento su ciò che sta accadendo in Francia – e in Europa più in generale – dai un’occhiata al mio ultimo pezzo: https://unherd.com/2024/06/the-great-brussels-stitch-up/ .

In definitiva, questo ci ricorda che l’euro è incompatibile con qualsiasi nozione di democrazia o sovranità popolare. Un sistema in cui istituzioni democraticamente irresponsabili, come la Commissione Europea e la BCE, sono in grado di decidere arbitrariamente le politiche dei governi eletti – o addirittura rimuoverli con la forza dall’incarico – non può qualificarsi come democratico.

Come scrisse notoriamente l’economista britannico Wynne Godley, “il potere di emettere la propria moneta, di effettuare tratte sulla propria banca centrale, è l’elemento principale che definisce l’indipendenza nazionale. Se un Paese rinuncia o perde questo potere, acquisisce lo status di ente locale o di colonia”.

In effetti, direi che siamo in presenza di una forma estrema di autoritarismo capitalista che è strutturalmente post-democratico nella sua essenza. Inoltre, questa non è stata una conseguenza involontaria degli “errori” commessi lungo il percorso – in buona fede, come viene spesso affermato dagli architetti dell’euro; al contrario, limitare le democrazie nazionali è sempre stato uno degli obiettivi principali dell’euro.

Per questo motivo, qualsiasi convinzione che l’UE possa essere “democratizzata” e riformata in una direzione progressista è una pia illusione. Un sistema creato con lo scopo specifico di limitare la democrazia non può essere democratizzato. Può solo essere rifiutato.