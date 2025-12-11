Kaja Kallas: “rafforzare rapidamente le capacità militari europee”

“Dobbiamo rafforzare rapidamente le capacità militari europee.

Il rafforzamento della difesa europea e il sostegno all’Ucraina non sono due percorsi separati.

Sono priorità che si rafforzano a vicenda.

La chiamata odierna con i colleghi della difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito ha sottolineato la nostra comune determinazione a procedere su entrambi i fronti.”

Lo scrive Kaja Kallas su X.

https://x.com/kajakallas/status/1999089998881054997

Un utente risponde: “Dobbiamo rimpatriare milioni di persone il più rapidamente possibile. Solo dopo aver fatto questo, dopo aver ristabilito l’ordine nei nostri Paesi, potremo parlare di difesa europea.

Che tipo di difesa ha una politica di frontiere aperte?”

Un altro scrive: “Che tipo di soldato lascerebbe la sua casa per combattere una guerra tra fratelli mentre milioni di stranieri vivono tra noi e lui deve temere per la vita della moglie e dei figli?”