Afferra una bambina e la bacia fuori dallâ€™asilo: arrestato algerino

Un uomo si Ã¨ avvicinato a una bambina di tre anni, allâ€™uscita da un asilo, ha iniziato a strattonarla e lâ€™ha baciata sul viso e sulla bocca

Una parente della bimba, che era con lei, Ã¨ intervenuta subito e ha chiamato aiuto. Lâ€™uomo si Ã¨ quindi allontanato, ma Ã¨ stato raggiunto poco dopo dalle forze dellâ€™ordine.Â Ãˆ successo nel pomeriggio di martedÃ¬ vicino a Varese, a Cardano al Campo. Con la bambina câ€™erano la mamma e la zia, che hanno avvisato la polizia locale.

Insieme ai colleghi della polizia di stato, gli agenti hanno rintracciato lâ€™aggressore, che Ã¨ stato bloccato nonostante il tentativo ostinato di sottrarsi all’arresto: Ã¨ un 35enne senza fissa dimora e senza precedenti penali (risulta solo un fotosegnalamento). Ha riferito di essere di nazionalitÃ algerina, ed Ã¨ risultato irregolare sul territorio italiano.

Arrestato

Le forze dellâ€™ordine hanno poi sentito i testimoni oculari, che hanno aiutato a ricostruire quanto accaduto. Il 35enne Ã¨ stato arrestato per violenza sessuale aggravata e si trova nel carcere di Busto Arsizio.

