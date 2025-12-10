Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi

Banda di ladri di trattori agricoli smantellata nel Modenese a seguito di un’operazione dei carabinieri del nucleo investigativo, scattata giovedi’ scorso

I militari hanno dato esecuzione a un decreto di fermo, convalidato con la misura cautelare del carcere, nei confronti di quattro cittadini di origine albanese, di 21, 44, 46 e 58 anni, ritenuti responsabili di essersi appropriati di 28 mezzi (22 poi recuperati) e 17 tra autovetture e furgoni (14 riconsegnati ai legittimi proprietari).

Refurtiva per due milioni e mezzo. L’ipotesi e’ associazione a delinquere finalizzata al furto di trattori agricoli, ricettazione e autoriciclaggio di autovetture rubate. Le indagini, fa sapere una nota della procura di Modena, sono cominciate a settembre 2025, a seguito di un incremento di furti di mezzi agricoli durante l’estate. I mezzi rubati venivano caricati su un autoarticolato di proprieta’ di uno dei quattro, per essere portati “via terra” in Albania. (NPK) ANSA