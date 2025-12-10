Ricercato in tutta Europa, era in hotel nel Comasco: arrestato rumeno

La Polizia di Stato di Como, domenica mattina, ha arrestato in base ad un mandato di arresto europeo emesso dalla Svezia, un 39enne rumeno, prelevandolo dalla camera dell’hotel di Montano Lucino (CO), dove l’uomo alloggiava.

Nelle primissime di domenica mattina, alla centrale operativa della Questura di Como, dal sistema “Alloggiati Web” è giunto un messaggio di rintraccio sulla posizione di un uomo che alloggiava presso un hotel di Montano Lucino (CO). Una volante è stata quindi inviata presso l’hotel che poco dopo, bussava alla camera della struttura occupata dal 39enne rumeno sul quale pendeva un ordine di arresto europeo emesso dalle autorità svedesi.

Portato in Questura, i poliziotti ne hanno certificato l’identità contattando altresì la Centrale Operativa Internazionale che ha fornito loro il provvedimento emesso nello scorso mese di novembre dalle autorità svedesi e nel quale era specificato il motivo dell’arresto.

L’uomo, in quello Stato, si era reso responsabile di truffa, furto organizzato e rapina a mano armata e quindi, dopo essere stato condannato e ritenuto pericoloso è stato attenzionato con il provvedimento del mandato di arresto europeo.

Al termine delle varie notifiche ed avvisi di garanzia nei suoi confronti, il 39enne rumeno è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Como e posto a disposizione della competente Corte d’Appello di Milano.

