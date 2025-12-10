Milano, rubano orologio da 80mila euro: individuati due algerini

Due professionisti specializzati e molto abili nella selezione delle vittime e nella scelta degli orologi da rubare

Ãˆ questo l’identikit fatto dalla polizia che nelle scorse ore ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini algerini ritenuti responsabili dello scippo dell’orologio da 80mila euro ai danni di un imprenditore in via Sant’Andrea a Milano, avvenuto lo scorso 29 agosto. Uno dei due, un uomo di 28 anni, Ã¨ stato trovato giÃ nel carcere di San Vittore, detenuto per un’altra causa. Il complice, un 29enne Ã¨ tuttora ricercato.

Il furto in pieno centro

Quel giorno la vittima, un uomo di 72 anni, aveva cenato in un ristorante di corso Venezia con le figlie e la compagna e insieme si erano diretti verso via Sant’Andrea per recuperare l’auto parcheggiata. Camminando l’uomo ha incrociato il 28enne, piÃ¹ tardi ai poliziotti ha descritto con precisione come era vestito: indossava un cappellino con la visiera, un paio di cuffie e una maglietta nera con una scritta bianca. L’imprenditore ha notato subito il suo fare sospetto, piÃ¹ volte il malvivente lo aveva superato nel tratto di via Monte Napoleone probabilmente per osservare bene l’orologio che aveva al polso. Non appena la vittima Ã¨ arrivata in via Santâ€™Andrea, il 28enne, con un gesto fulmineo, gli ha strappato lâ€™orologio dal polso per poi darsi alla fuga in direzione di via Bagutta.

Le indagini della polizia

Dopo la denuncia gli agenti di polizia si sono messi alla ricerca dei responsabili, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso. I poliziotti del Commissariato Centro hanno ricostruito la dinamica dei fatti e raccolto tutti gli elementi per identificare il duo composto dal 28enne che ha agito e dal 29enne che faceva da palo. Cruciale anche la descrizione precisa che la vittima ha fatto del malvivente che lo ha derubato. Da quanto emerso nel corso dell’indagine, i due sono risultati professionisti specializzati e abili nel selezionare le vittime e nell’identificare gli orologi da rubare, di grande valore. Secondo gli agenti, i ladri farebbero parte di un circuito che gli ha permesso di vendere immediatamente il prezioso.

In carcere per un altro furto e un tentato omicidio

La perquisizione a carico del 28enne ha confermato ulteriormente la tesi degli agenti: tra gli indumenti in suo possesso c’erano i capi usati la sera del reato tra cui la maglietta nera e un paio di scarpe. Dagli accertamenti, inoltre, Ã¨ emerso che a carico del ladro c’era un altro procedimento avviato dalla procura di Roma che lo ritiene responsabile di un furto di orologio dal valore simile. Non finisce qui. Grazie alla collaborazione con l’Interpol, i poliziotti sono venuti a conoscenza di un mandato di arresto europeo emesso il 10 ottobre dalla Francia per tentato omicidio: per questo il 21 ottobre l’uomo Ã¨ stato trovato in un B&B a nord di Milano e arrestato.

