Carta d’identitÃ  elettronica, Zangrillo: per gli over 70 senza scadenza

“Stiamo portando avanti, insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al ministero dell’Interno e al ministero per gli Affari Europei, un progetto che introduce una semplificazione molto significativa per i cittadini over 70 per quanto riguarda la carta di identitÃ elettronica”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

“La misura consentirÃ a questa platea, oggi circa 10 milioni di persone, di ottenere una Cie con durata sostanzialmente illimitata, nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza richiesti dagli standard europei. L’obiettivo – prosegue – Ã¨ evitare ai cittadini piÃ¹ anziani, spesso con difficoltÃ legate all’etÃ , di doversi recare nuovamente allo sportello per il rinnovo del documento e di dover affrontare tutte le fasi preliminari oggi necessarie, come la prenotazione online o l’utilizzo dello Spid.

