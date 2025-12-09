Qatargate, aperto fascicolo su funzionari che indagavano

Si estende l’indagine sui metodi adottati dalla giustizia belga nel Qatargate
Secondo quanto si apprende, dopo le denunce presentate dagli indagati Eva Kaili, Francesco Giorgi e Maria Arena sulla violazione del segreto istruttorio e le ripetute fughe di notizie, Ã¨ stato aperto un fascicolo a carico di alcuni alti funzionari presenti ai blitz del 9 dicembre 2022.
Il direttore dell’Ufficio belga anticorruzione (Ocrc), Hugues Tasiaux, Ã¨ stato formalmente indagato e rimosso dall’incarico. Ãˆ stato inoltre ascoltato il capo delle indagini, Bruno Arnold, che insieme a Tasiaux avrebbe chiamato in causa l’ex procuratore Raphael Malagnini. ANSA