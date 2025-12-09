Malore improvviso, muore ristoratore di 50 anni

ImolaOggiCRONACA, News 2025

ambulanza malore

Una morte improvvisa quella di Alessandro Casali, noto ristoratore di Martinengo, che ha lasciato sgomenta la cittÃ  ma anche le comunitÃ  di Cortenuova, di dovâ€™era originario. Aveva 50 anni.

Un malore improvviso

La tragedia si Ã¨ consumata la mattina dell’8 dicembre, quando Casali si trovava a Milano con la sua compagna. Un malore lo ha colpito improvvisamente, sembra a causa di un problema cardiaco. La corsa allâ€™ospedale Maggiore Ã¨ stata immediata, quindi il ristoratore Ã¨ stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico ma le sue condizioni erano disperate.

Nonostante i medici abbiano fatto di tutto per strapparlo alla morte, il 50enne non ce lâ€™ha fatta. Lascia due figli, Giulia di 22 anni e Gabriele di 20. La salma si trova ancora in obitorio in attesa del rientro.
https://primatreviglio.it

Articoli correlati

Malore improvviso

Malore improvviso, muore mamma di 37 anni: lascia due figli piccoli

asilo

Parma, bimbo di un anno morto in asilo nido

ambulanza

Malore in casa, 43enne muore davanti a moglie e figlio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *