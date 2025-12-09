Malore improvviso, muore ristoratore di 50 anni

Una morte improvvisa quella di Alessandro Casali, noto ristoratore di Martinengo, che ha lasciato sgomenta la cittÃ ma anche le comunitÃ di Cortenuova, di dovâ€™era originario. Aveva 50 anni.
Un malore improvviso
La tragedia si Ã¨ consumata la mattina dell’8 dicembre, quando Casali si trovava a Milano con la sua compagna. Un malore lo ha colpito improvvisamente, sembra a causa di un problema cardiaco. La corsa allâ€™ospedale Maggiore Ã¨ stata immediata, quindi il ristoratore Ã¨ stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico ma le sue condizioni erano disperate.
Nonostante i medici abbiano fatto di tutto per strapparlo alla morte, il 50enne non ce lâ€™ha fatta. Lascia due figli, Giulia di 22 anni e Gabriele di 20. La salma si trova ancora in obitorio in attesa del rientro.
