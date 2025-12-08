Quante carte ha da giocare Zelensky? Poche, e non solo perchÃ© il vertice di Londra non ha prodotto risultati

di Marcello Foa – A pesare come una spada di Damocle Ã¨ anche lâ€™inchiesta sulla corruzione a Kiev, di cui nessuno parla piÃ¹ tranne il New York Times. Tre giorni fa Ã¨ uscito un articolo di cui si Ã¨ parlato poco- in quanto surclassato dalle polemiche Trump, Musk, Unione Europea – ma Ã¨ importante.

Si dimostra come il governo di Vladimir Zelensky abbia sabotato i processi di supervisione delle aziende statali ucraine ideati per impedire le ben note appropriazioni indebite per diverse decine di milioni di euro.

In sintesi: i governi statunitensi ed europei hanno stanziato miliardi di aiuti, chiedendo garanzie per evitare furti e sperperi. A tale fine erano stati istituiti degli organismi di sorveglianza indipendenti composti da esperti stranieri e ucraini, che avrebbero dovuto monitorare tali investimenti. Tuttavia, secondo il New York Times l’amministrazione Zelensky ha ostacolato sin dallâ€™inizio lâ€™operato di tali organismi, anche riscrivendo alcune regole. Insomma, avrebbe favorito la corruzione. E se lo scrive il New York Times…

Lâ€™impressione Ã¨ che il dossier corruzione non sia affatto chiuso e che da un giorno allâ€™altro potrebbe toccare direttamente lo stesso presidente. Un timore che potrebbe indurlo ad accettare la pace voluta da Trump. Anche per salvare se stesso e il proprio onore. Magari vedendo applicata lâ€™amnistia generalizzata che non a caso era prevista nella prima bozza del piano Trump. Quella bozza sabotata proprio da Macron Merz e Starmer, che continuano a sostenere Zelensky, con le parole e con il cuore, ma sempre meno con i fatti.

