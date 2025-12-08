Brindisi, pugno a una donna e calci al suo cane: fermato straniero

BRINDISI – Individuato e denunciato l’autore dell’aggressione ai danni di una donna che passeggiava con il cane, verificatasi nella serata del 26 novembre scorso in via Provinciale San Vito a Brindisi. Si tratta di uno straniero irregolare sul territorio nazionale. Per lui Ã¨ stato emesso anche un decreto di espulsione.

Subito dopo i fatti, segnalati da alcuni testimoni, gli agenti della Sezione volanti della Questura di Brindisi si recarono sul posto per ascoltare la vittima, e altre testimonianze e cercare l’autore del gesto, anche armato di coltello, allontanatosi subito dopo l’aggressione, avvenuta per altro senza alcun motivo.

Nonostante visibilmente scossa, la signora riuscÃ¬ a fornire preziose informazioni sia sullâ€™autore sia sul comportamento da lui assunto, appurando che lâ€™uomo non solo aveva spintonato, strattonato e colpito la donna al volto con un pugno, ma aveva anche sfogato la sua rabbia sul cane sferrandogli alcuni calci; la signora aveva anche una ferita da taglio a un dito.

I poliziotti effettuarono una perlustrazione della zona individuando gli impianti di videosorveglianza ritenuti utili alla ricostruzione della vicenda e allâ€™identificazione del responsabile.

La maturata esperienza dei poliziotti delle Volanti e la capillare conoscenza del territorio, nonchÃ© lâ€™attenzione riposta nellâ€™attivitÃ di analisi delle immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza installati in tutta lâ€™area, hanno permesso di individuare il presunto autore dellâ€™aggressione. L’uomo nei giorni scorsi Ã¨ stato sottoposto a controllo: indossava gli stessi identici indumenti della sera del 26 novembre e aveva occultato dentro un marsupio un coltello con il manico bianco risultato identico a quello usato contro la donna.

I poliziotti dellâ€™Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raccolto la denuncia querela presentata dalla vittima che, ancora scossa per quanto accaduto, Ã¨ riuscita a riconoscere lâ€™autore.

Per lui Ã¨ scattata la denuncia, essendo irregolare sul territorio italiano Ã¨ stata avviata lâ€™attivitÃ dellâ€™Ufficio Immigrazione per lâ€™adozione delle procedure finalizzate allâ€™espulsione del giovane dal territorio nazionale. In data odierna Ã¨ stato rilasciato il nulla osta allâ€™espulsione del soggetto da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

www.brindisireport.it