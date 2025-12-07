Vaccino influenza, spot Tv con Carlo Conti: Schillaci ringrazia la Rai

Al via sulla Rai la campagna di informazione sulle vaccinazioni antinfluenzali con lo spot che ha come testimonial Carlo Conti

“Sono felice di aver contribuito – ha detto Conti – Avendo superato da poco, ripeto da poco, i 60 anni, mi sono sentito leggermente coinvolto”, ha sorriso il conduttore. “E’ una cosa estremamente importante – ha aggiunto – se la mia faccia aiuterà a vaccinare soprattutto i fragili. Io mi sono vaccinato e spero che lo spot sia uno stimolo”.

La presentazione a Roma al ministero della Salute, al conduttore tv è stata consegnata dal ministro della salute Orazio Schillaci la targa di ambasciatore della Salute.

Il ministro Schillaci ha ribadito che “la campagna è importante e ringrazio Carlo Conti e la Rai. E’ sempre stato disponibile anche per la campagna sul caldo. Stiamo sul pezzo ed è importante vaccinarsi”, anche a dicembre.

Schillaci: “La vaccinazione è un importante strumento di sanità pubblica”

“Anche quest’anno vogliamo mandare un messaggio forte sull’importanza della vaccinazione contro l’influenza soprattutto per le categorie più a rischio, gli anziani e le persone fragili. La vaccinazione antinfluenzale è un importante strumento di sanità pubblica, aiuta a proteggersi in previsione del picco di influenza che è atteso nel periodo natalizio. Dall’inizio della sorveglianza, ossia da ottobre a oggi, ci sono stati già 2 milioni di casi di infezioni respiratorie acute, e c’è un lieve aumento di incidenza proprio in quest’ultima settimana”, ha evidenziato Schillaci.

“Le Regioni già dai primi di ottobre hanno avviato la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Lo ricordo: è una somministrazione gratuita e offerta attivamente alle fasce di popolazione per le quali è raccomandato, gli over 60, bambini, donne in gravidanza per citarne alcune“, ha aggiunto il ministro.

