Milano, 22enne accoltellato da nordafricano per rapina

polizia notte ambulanza

Ha cercato di rubargli il portafoglio, ma di fronte alla sua resistenza non ha esitato e lo ha ferito

Un ragazzo di 22 anni Ã¨ stato accoltellato in via Caduti di Marcinelle, a Milano (zona Rubattino), nella notte tra sabato e domenica 7 dicembre.Â Tutto Ã¨ accaduto alle 3 del mattino, come riportato dallâ€™Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il giovane, stando a quanto messo a verbale, sarebbe stato avvicinato da un uomo – descritto con tratti somatici nordafricani – che gli avrebbe intimato di consegnargli il portafoglio.

Il 22enne, cittadino filippino, ha reagito alla rapina e in quel momento lâ€™uomo lo ha colpito con una coltellata. Nel dettaglio, il giovane Ã¨ stato ferito allâ€™altezza del gluteo.

I soccorsi

In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato unâ€™ambulanza e unâ€™automedica in codice rosso. Il 22enne, stabilizzato dai soccorritori, Ã¨ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.
www.milanotoday.it

