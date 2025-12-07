Crosetto: “serve una nuova Nato, più inclusiva, globale”

“La Nato ha bisogno di trasformarsi per diventare una struttura capace di garantire un’alleanza per la pace nel mondo”

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista ad “Avvenire”. Crosetto sostiene che non vi sia un rischio immediato di aggressione russa all’Europa, pur riconoscendo che “quello che mi dicono i colleghi dei Paesi del Nord e dell’Est Europa è un timore fondato”.

L’urgenza, afferma, è intervenire in un contesto in cui “il diritto internazionale è carta straccia” e riformare le strutture multilaterali: “Occorrono una nuova Europa e una nuova Nato, più inclusiva, globale“.

Crosetto auspica una difesa continentale aperta anche ai Paesi extra Ue, citando Regno Unito, Norvegia, Albania e il resto della regione dei Balcani.

Riguardo alla trasformazione dell’Alleanza atlantica, il ministro ritiene che “serve una trasformazione profonda e veloce della Nato” affinché diventi “un’alleanza per la pace nel mondo”, capace di rappresentare anche Stati oggi esterni all’area euroatlantica.