Anatomia del nuovo Stato europeo che nasce senza che nessuno lo voti

Unione della Preparazione: anatomia completa del nuovo Stato europeo che nasce senza che nessuno lo voti

di Carmen Tortora – Chi osserva la Strategia per l’Unione della Preparazione con la vista di un cittadino distratto vede un elenco di misure utili, sensate, persino rassicuranti: scorte, coordinamento, resilienza. Ma chi la analizza con la lente del potere, capisce immediatamente che non siamo davanti a un piano tecnico, bensì al più grande salto istituzionale dell’UE dal Trattato di Maastricht, orchestrato senza proclami, senza referendum, senza il fastidio del consenso democratico.

Tra il 2025 e il 2028 l’Europa costruisce, pezzo dopo pezzo, un apparato federale di sicurezza, unendo sfere che fino a ieri erano blindate nei confini nazionali: difesa, protezione civile, intelligence, infrastrutture vitali, sanità strategica, supply chain, finanza critica, educazione civica e industria dual-use.

La nuova architettura europea nasce non attraverso un atto fondativo, ma attraverso 30 azioni operative, ciascuna apparentemente innocua, che sommate generano un organismo completamente nuovo.

La Strategic Agenda 2024-2029 aveva già preparato il terreno affermando la necessità di un’“Europa più forte, più sicura, più preparata”, con approccio all-hazards e whole-of-society: quando un’istituzione usa quel linguaggio, non sta più parlando di protezione civile. Sta parlando di un modello di governo totale della società.

Vediamo allora, una per una, le 30 azioni, integrate nei 13 pilastri strutturali, per mostrare come – senza che nessuno lo noti – l’UE si sta trasformando negli USE, gli Stati Uniti d’Europa, versione securitaria.

1. PREVISIONE E CONTROLLO: LE AZIONI 1–5 (Il nuovo occhio di Bruxelles)

Azione 1 – Il Meta-Centro Europeo di Foresight

Il cuore della strategia è un sistema di previsione che aggrega dati da:

Stati membri,

sistemi sanitari,

forze di sicurezza,

big tech (Microsoft, Google, Amazon, Palantir),

infrastrutture critiche,

reti climatiche,

piattaforme finanziarie,

intelligence europea.

Un’unica piattaforma, capace di simulare shock economici, pandemici, cyber, energetici.

È la nascita del cervello centrale europeo.

Azione 2 – L’Osservatorio delle Minacce Ibride

Cyber, clima, salute, geopolitica, terrorismo, disinformazione, supply chain: tutto confluisce in un unico pannello di controllo.

La definizione di “minaccia” viene ampliata a piacimento: una criticità logistica, un trend social, un picco di clima anomalo, una vulnerabilità informatica, tutto può attivare procedure emergenziali.

Azione 3 – Simulazioni permanenti

Digital twins dell’intera società europea: infrastrutture, ospedali, reti elettriche, porti, aeroporti, scuole, industrie.

La simulazione diventa governance: ciò che può andare storto va regolato, anche se non è ancora accaduto.

Azione 4 – Allineamento forzato delle agenzie UE

Europol, ENISA, ECDC, EMA, EFSA, Frontex: tutte sincronizzate in un’unica logica operativa.

La pluralità delle competenze scompare, resta solo l’uniformità.

Azione 5 – Riprogrammazione degli Stati membri

Gli Stati vengono “formati” a usare i nuovi strumenti. Cioè obbligati a uniformare procedure, raccolta dati e protocolli decisionali.

Di fatto si crea una catena di comando verticale senza dichiararla.

2. PRENDERSI LE FUNZIONI VITALI: AZIONI 6-14 (Il cuore dello Stato europeo)

Azione 6 – Blindatura delle infrastrutture critiche

Energia, acqua, gas, reti elettriche, data center, trasporti, ospedali: tutto viene classificato come “critico” e trasferito sotto protocollo UE.

Un’infrastruttura nazionale non esiste più: è un nodo della rete europea.

Azione 7 – Obblighi di resilienza industriale

Le aziende essenziali sono obbligate a investire in:

cyber-sicurezza avanzata,

ridondanza fisica,

continuità operativa,

audit annuali,

sistemi anti-sabotaggio.

Molte PMI non reggeranno: l’UE vuole colossi, non botteghe.

Azione 8 – Il Megastock europeo

Bruxelles crea scorte continentali di:

medicinali,

dispositivi medici,

carburanti,

microchip,

materie prime critiche,

apparecchiature telecom.

È un arsenale civile che funziona come un arsenale militare.

Azione 9 – Catena di comando energetica

In caso di crisi, l’energia viene gestita dall’UE.

Stati, ENEL, EDF, E.ON, RWE, OMV… tutti subordinati alla “Continuità Energetica Europea”.

Azione 10 – Sicurezza alimentare sovranazionale

L’UE monitora:

produzione,

importazioni,

logistica,

stoccaggi,

distribuzione.

Il cibo diventa una materia di sicurezza come i carburanti.

Azione 11 – Telecomunicazioni come infrastruttura militare

5G/6G, satelliti, cavi sottomarini, data center: tutto integrato.

Nasce una rete europea anti-frammentazione, con protocolli anti-interruzione.

Azione 12 – Finanza critica sotto autorità europea

Stress test, scenari di rischio, cyber simulazioni sulle banche e sulla BCE.

È la premessa operativa di un Tesoro europeo.

Azione 13 – Corridoi logistici europei

Strade, porti, ferrovie, aeroporti: tutti mappati come potenziali corridoi d’emergenza.

La mobilità non è più solo economia: è strategia di difesa.

Azione 14 – Industrial readiness 24/7

Le industrie critiche devono garantire produzione anche:

sotto attacco cyber,

in blackout,

in guerra,

in pandemia.

È la definizione stessa di “economia di guerra”.

3. EDUCARE IL CONTINENTE ALL’EMERGENZA: AZIONI 15–18

Azione 15 – Pedagogia della resilienza

Campagne pubbliche per insegnare ai cittadini:

scorte minime,

comportamenti corretti,

come reagire a un blackout,

come muoversi durante un attacco cyber.

Azione 16 – La scuola della nuova normalità

Nei programmi scolastici entrano:

difesa civile,

gestione crisi,

cyber hygiene,

risk awareness.

Si forma la prima generazione cresciuta in stato di preparazione.

Azione 17 – Linee guida domestiche vincolanti

Ogni famiglia deve poter sopravvivere 72 ore.

La UE entra simbolicamente nelle case.

Azione 18 – Esercitazioni civili europee

Evacuazioni, blackout simulati, test cyber.

L’intera popolazione diventa parte dell’“ecosistema di allerta”.

4. L’ECONOMIA AL SERVIZIO DELLA DIFESA: AZIONI 19–22

Azione 19 – Accordi pubblico-privato obbligati

Le aziende critiche diventano parte del sistema di preparazione.

Non partnership: co-gestione.

Azione 20 – Centri di condivisione delle minacce

Le imprese devono condividere ogni incidente, vulnerabilità, breach.

Finisce il segreto industriale.

Azione 21 – Standard europei di continuità aziendale

Chi non rispetta gli standard UE è fuori dalle supply chain europee.

Azione 22 – Big Tech come organi dello Stato

Microsoft, Amazon, Google e Palantir entrano strutturalmente nei protocolli di emergenza.

La sovranità tecnologica europea, di fatto, non esiste.

5. LA FUSIONE CIVILE-MILITARE: AZIONI 23–25

Azione 23 – Esercitazioni integrate

Eserciti + protezione civile + ospedali + infrastrutture.

È la normalizzazione della difesa integrata.

Azione 24 – Interoperabilità assoluta

Sanità, logistica, comunicazioni, droni: tutto dual-use.

La distinzione tra civile e militare evapora.

Azione 25 – Uso legittimo dell’esercito nelle crisi civili

Il tabù europeo cade definitivamente.

Formalmente eccezionale, operativamente normalizzato.

6. IL COMANDO CENTRALE EUROPEO: AZIONI 26–28

Azione 26 – La Centrale Europea delle Crisi

È la “sala di regia” del continente.

Un Hub 24/7 collegato a:

intelligence,

Stati membri,

eserciti,

agenzie UE,

imprese strategiche.

Azione 27 – rescEU diventa la forza operativa europea

Flotte antincendio, mezzi sanitari, aerei cargo, stoccaggi.

rescEU passa da supporto a braccio operativo dell’Unione.

Azione 28 – Sistema europeo unico di allerta

Un solo messaggio, un solo tono, una sola narrativa del rischio.

La percezione della crisi diventa standardizzata.

7. L’EUROPA COME POTENZA DI SICUREZZA: AZIONI 29–30

Azione 29 – Allineamento strategico con NATO, G7, ONU

Standard comuni, interoperabilità totale.

L’UE non chiede più: ordina le condizioni per cooperare.

Azione 30 – Stabilizzazione dei Paesi vulnerabili

Investimenti nelle loro infrastrutture critiche per “contenere” crisi future.

È la geopolitica preventiva dell’UE.

E ora il quadro completo: l’UE che diventa uno Stato senza dirlo

Quando finalmente colleghi i fili, la figura che emerge non è più quella di una “cooperazione rafforzata” o di un’ennesima riforma tecnica. È lo scheletro di un Super-Stato europeo costruito in silenzio, attraverso strumenti amministrativi e strategie operative invece che tramite un trattato formale.

I 13 pilastri strutturali rivelano l’intenzione reale:

Norme vincolanti su sicurezza, cyber, stockpile, decrypt.

La Commissione acquisisce il potere di definire standard obbligatori su tutto ciò che costituisce il sistema nervoso dell’Europa: reti, dati, energia, sanità, infrastrutture critiche. Inclusa la possibilità di accedere alla crittografia “in caso di emergenza”. Preparedness-by-design in ogni legge UE.

Ogni normativa – agricoltura, trasporti, digitale, commercio – incorpora automaticamente requisiti di resilienza, come se il continente vivesse in uno stato permanente di allerta. Security & Preparedness Check obbligatorio.

Nessuna legge vede la luce senza essere filtrata dal criterio supremo della sicurezza. È un vaglio tecnico che diventa veto politico. ECDM: la protezione civile militarizzata.

Un meccanismo di risposta che fonde capacità civili e militari, creando un apparato operativo europeo che può superare o sostituire quello nazionale nei momenti critici. Un servizio d’intelligence europeo rafforzato.

Le informazioni degli Stati convergono in un centro analitico comune, creando di fatto una proto-intelligence federale con capacità predittive e operative. Centri di resilienza continentali.

Sale di controllo che monitorano 24/7 clima, energia, reti, sanità, cyber, trasporti. Sono i nuovi “occhi” dell’Unione, dotati di IA e sistemi di previsione. Flotta UE per i cavi sottomarini.

Navi specializzate per sorvegliare, riparare e proteggere le dorsali Internet dell’Europa. Controllare i cavi significa controllare tutto il traffico digitale. Governance europea dei cavi.

Standard comuni, registro unico, sorveglianza coordinata con la NATO.

L’infrastruttura digitale diventa competenza sovranazionale. Fondi centralizzati per difesa e sicurezza.

Bruxelles gestisce mezzi e risorse che prima erano competenza esclusiva degli Stati: industria bellica, droni, cybersecurity, supply chain strategiche. Mobilitazione del settore privato.

Le aziende critiche diventano ingranaggi della sicurezza europea, obbligate a condividere dati, eseguire audit, mantenere continuità produttiva e applicare standard comuni. Riforma del bilancio UE con quota minima del 20% destinata alla sicurezza.

Una scelta di bilancio che equivale a una dichiarazione politica: la sicurezza è la nuova identità strategica dell’Unione. BEI come banca della sicurezza.

La Banca Europea per gli Investimenti finanzia infrastrutture, flotte, stoccaggi, droni, data center. Diventa il motore finanziario della nuova architettura europea. Educazione civica alla resilienza.

Le scuole formano cittadini addestrati alla gestione del rischio, alla cyber-igiene, alle emergenze: non più osservatori, ma co-operatori del sistema di sicurezza.

Quando metti insieme questi elementi, capisci che non serve un nuovo Trattato: basta il combinato disposto.

L’Europa non cambia forma attraverso un atto costituente, ma attraverso una progressiva integrazione funzionale, dove la sovranità scivola silenziosamente da sud a nord della struttura istituzionale — dagli Stati alla Commissione.

Ed è così che, senza accorgertene, un giorno ti svegli e scopri che:

le infrastrutture vitali non sono più nazionali,

l’esercito può intervenire ovunque,

big tech è un’estensione dello Stato,

la tua famiglia è un nodo della resilienza europea,

la scuola forma piccoli operatori di crisi,

la NATO è intrecciata all’architettura civile,

il bilancio UE finanzia la difesa come priorità assoluta,

tutto è dual-use: civile e militare insieme.

È nato un nuovo Stato.

Senza proclami.

Senza trattati.

Senza consenso.

Si chiama Unione della Preparazione.

E funziona come gli Stati Uniti d’Europa in versione securitaria.

Fonti: sn02167en24_web.pdf

EU preparedness: From concept to strategy?

Per aggiornamenti senza filtri: t.me/carmen_tortora1