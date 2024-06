Europee, Renzi “previsioni buone, mi toccherà lasciare Roma”

“Le previsioni del voto sono buone e mi toccherà lasciare Roma. Le europee sono strane, si decide molto del futuro delle persone. Sulla percentuale penso che faremo sopra il 5%. Forza Italia e Lega sono più o meno alla pari. L’Europa è fondamentale perché decide sul nostro futuro, è importante che si vada a votare”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto su Rtl 102.5

“Quei politici che si candidano dicendo da subito che non andranno in Europa come Tajani, Schlein, Meloni, vi sembra normale che un politico si candidi per un ruolo e, anche se eletto, non vada in Europa? È normale che i cittadini si infastidiscano e non vadano a votare. Solo in Italia ci sono dei leader che prendono in giro i cittadini. Altrimenti in Europa decidono senza di noi”, ha aggiunto. (ITALPRESS) foto Ansa