Crosetto: ‘Trump ha esplicitato che la UE non gli serve’

Secondo Crosetto, l’Unione Europea agli Usa non serve perchÃ© non ha risorse naturali particolarmente rilevanti o utili

“La traiettoria della politica americana era evidente giÃ prima dell’avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile.Â Gli USA hanno in corso una competizione sempre piÃ¹ difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, comportamento, deve essere letto in questo scenario.Â Trump ha semplicemente esplicitato che l’Ue gli serve poco o nulla in questa competizione”.

Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con un post su X dove ha commentato la Strategia di sicurezza nazionale Usa, aggiungendo che “ogni decisione, ogni atto futuro sarÃ affrontato con un solo obiettivo: il rafforzamento degli Usa nella competizione con la Cina”.

Secondo quanto scrive Crosetto al presidente degli Stati Uniti, l’Unione Europea non serve “perchÃ© non ha risorse naturali particolarmente rilevanti o utili. PerchÃ© sta perdendo la competizione sull’innovazione e la tecnologia. PerchÃ© non ha potere militare. PerchÃ©, rispetto ai nuovi attori del Mondo, Ã¨ piccola, lenta e ‘vecchia’. I motivi per cui lo abbia fatto anche con un po’ di asprezza non sono nemmeno loro una sorpresa perchÃ© i suoi giudizi (e quelli di molti esponenti repubblicani o maga) su alcune posizioni e scelte politiche dell’Unione sono note da anni”.

Per il ministro della Difesa perÃ² “il tema principale non Ã¨ l’Ue. Come si nota dal poco spazio dedicato al vecchio continente, nella strategia resa nota ieri. Ogni decisione, ogni atto futuro sarÃ affrontato con un solo obiettivo: il rafforzamento degli Usa nella competizione con la Cina”. Un approccio che Crosetto definisce “pragmatico, senza sentimenti o legami, utilitaristico ed esclusivamente orientato alla supremazia economica e tecnologica nei prossimi anni perchÃ© significa supremazia in questo secolo.

“La pessima notizia – aggiunge – Ã¨ che dovremmo (per me dovremo) pensare a ciÃ² che finora ci avevano fornito, gratuitamente, i nostri alleati statunitensi: la sicurezza, la difesa e la deterrenza. Non parlo solo di quelle militari”.

Il ministro afferma, inoltre, che per “scelta politica in questi anni abbiamo costruito e consolidato una grande quantitÃ di rapporti bilaterali con nazioni che ci possono aiutare nel percorso futuro (in Africa, Golfo, Asia, Sud America, Australia) per garantire e rafforzare la sicurezza economica, energetica e di approvvigionamenti strategici – aggiunge -. Per scelta abbiamo contribuito a dare un piccolo impulso positivo ad un’Europa che aveva perso il contatto con le traiettorie del Mondo pensando di poterlo plasmare a sua immagine e somiglianza.

Piccolo, perchÃ© le resistenze ideologiche e burocratiche che rifiutano un approccio veloce e pragmatico alle evoluzioni della realtÃ sono fortissime e sedimentate”.Â ANSA