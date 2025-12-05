Ossessione compulsiva dei ‘volenterosi’ sulla Russia, PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 6 dicembre 2025

L’ossessione compulsiva dei ‘volenterosi’ sulla Russia

In questa puntata sarà ospite il professor Giuseppe Romeo docente all’Università di Torino al quale chiederemo di fare alcune riflessioni sulla imbarazzante situazione che si è delineata nel conflitto russo-ucraino a causa dei cd volenterosi e alla luce delle esternazioni del presidente del Comitato Militare dell’Alleanza Atlantica, (l’Organo che decide, pianifica e realizza le operazioni militari sul campo) considerazioni ritenute da molti inopportune, gravissime e pericolose.

L’Ammiraglio Cavo Dragone ha detto: “la Nato sta valutando di essere ‘più aggressiva’ nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia”

Con il professor Romeo commenteremo anche la risposta di Putin in persona, il quale ha ribadito per l’ennesima volta che i russi non vogliono fare la guerra all’Europa, ma se attaccati, non esiterebbero a rispondere subito ed ha aggiunto che, in questo caso, non sarebbe come l’operazione chirurgica in Ucraina, ma “potrebbe verificarsi molto rapidamente una situazione in cui non avremmo più nessuno con cui negoziare”.

Approfittiamo di questo spazio per invitare le persone consapevoli a fare di tutto per fermare questi politicanti che a causa dei loro fallimenti si sono trasformati in ‘volenterosi’ guerrafondai.