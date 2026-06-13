Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di David Rossi. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 13 giugno 2026

Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di David Rossi

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 13 giugno 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia sono l’avvocato Gianluca Vinci e il dottor Robbi Manghi.

David Rossi era un Dirigente del Monte dei Paschi di Siena che nel tempo aveva assunto una posizione di rilievo all’interno di uno dei più grandi gruppi bancari italiani e gestiva 50 milioni di euro all’anno, una cifra notevole che, con l’emergere della crisi finanziaria della banca, fu drasticamente ridotta.

Rossi, in qualità di responsabile della comunicazione, nei primi mesi del 2013 dovette far fronte ad una notevole pressione mediatica, determinata dall’emergere della reale entità della crisi dell’Istituto.

David Rossi, infatti, non era soltanto al vertice, ma era ‘il vertice’ dell’attività di comunicazione della banca. Gestiva la raccolta pubblicitaria, la pubblicità istituzionale ed era responsabile delle sponsorizzazioni.

Dal 6 marzo 2013 ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti. in questa puntata, si cerca di fare il punto su questo omicidio che ha scosso profondamente la città di Siena, e non solo, e che per troppo tempo è stato archiviato come suicidio. Solo una mente obnubilata poteva pensare che un uomo come lui, padre, marito, e con una brillante carriera, avrebbe potuto compiere un gesto estremo come quello.