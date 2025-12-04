Calci e pugni alla compagna incinta: straniero ai domiciliari

“Mi ha picchiata perchÃ© non voleva uscissi di casa da sola o avessi contatti con le mie amiche”

Ãˆ questa la richiesta d’aiuto di una donna incinta che, nel cuore della notte del 1Â° dicembre, ha fermato una pattuglia dei carabinieri in strada a Lido di Savio, nel Ravennate, dopo essere fuggita dall’abitazione che si sarebbe potuta trasformare nel luogo della tragedia.

I fatti

La donna, 36 anni, ha raccontato ai militari che il compagno, un 23enne di origini straniere, dopo averle imposto di evitare contatti con l’esterno – se non accompagnata – l’avrebbe aggredita trascinandola per i capelli e colpendola con pugni e calci. La donna ha riportato ferite alla testa e a una gamba. La 36enne Ã¨ stata poi soccorsa dal personale del 118 di Ravenna, che l’ha trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

I Carabinieri, intervenuti subito dopo la denuncia della donna, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. Su disposizione del Tribunale, il 23enne Ã¨ stato posto agli arresti domiciliari presso la casa dove viveva la coppia, mentre la donna ha deciso di trasferirsi in un’altra abitazione.

www.today.it