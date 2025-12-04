Brutale rapina nella villa dell’imprenditore Angelo Marini. Si cercano banditi dell’Est Europa

Un inferno durato oltre un’ora e mezza, dal blitz dei rapinatori alla consegna di denaro e gioielli, ottenuti dopo percosse e minacce. Una rapina brutale e violenta, avvenuta nei giorni scorsi a Treviglio (Bergamo) nella villa di via Tasso della famiglia Marini, noto imprenditore e presidente della Sai Treviglio, lâ€™azienda specializzata nel trasporto pubblico della cittÃ .

La rapina da incubo

Come ricostruito dal Corriere della Sera, il colpo Ã¨ stato messo a segno la sera del 27 novembre: un commando composto da cinque rapinatori Ã¨ entrato in azione poco dopo le 20, sorprendendo durante la cena la moglie dell’imprenditore e i due figli 30enni, Achille e Francesco, che aiutano il padre con l’azienda. Una rapina organizzata nei minimi dettagli: uno dei ladri Ã¨ rimasto in auto a fare il palo, mentre gli altri quattro sono entrati nel giardino della villa dopo aver scavalcato un muro. Un altro componente della banda Ã¨ rimasto fuori per controllare eventuali “sorprese”, mentre gli altri tre si sono introdotti nell’abitazione forzando la finestra del bagno del primo piano.

Minacce e botte

Il trio, con accento dell’Est Europa, ha sorpreso la donna e i due figli mentre erano seduti a tavola, dando inizio all’incubo. I rapinatori, armati di cacciavite e piede di porco, hanno bloccato e legato i due ragazzi, chiedendo alla madre di consegnare i contanti e i preziosi presenti in casa. Dopo aver minacciato e preso a pugni i ragazzi immobilizzati, distruggendo anche alcuni mobili a colpi di mazza, il terzetto Ã¨ riuscito a ottenere le informazioni richieste. A quel punto i rapinatori hanno setacciato meticolosamente le varie stanze, prendendo tutti gli oggetti di valore e pulendo le tracce dietro il loro passaggio.

Dopo un’ora e mezza il commando ha lasciato la villetta con il bottino e la famiglia ha potuto chiamare i soccorsi. I carabinieri di Treviglio, intervenuti sul posto insieme al personale medico, hanno subito avviato le indagini per rintracciare gli autori della rapina.

www.today.it – foto repertorio