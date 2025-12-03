Violenza sessuale su minore, medico condannato a 8 anni

ImolaOggiCRONACA, News 2025

medico

CALTANISSETTA, 03 DIC – La Corte d’appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere l’ex assessore regionale alla Famiglia, medico e psicoterapeuta Paolo Colianni che era stato condannato in primo grado dal tribunale di Enna a 5 anni e 4 mesi, con l’accusa di violenza sessuale su una minore di 14 anni.

La Corte ha escluso le attenuanti generiche e ha stabilito che la quantificazione del danno sarÃ  stabilita in sede civile, diversamente dal tribunale di Enna che aveva indicato in 150mila euro il risarcimento. L’imputato difeso dagli avvocati Maria Donata Licata e Pietro Granata non era presente in aula. La famiglia della vittima era rappresentata dagli avvocati Teresa Starvaggi, Fabio Repici e Paolo Starvaggi . “La sentenza parla da sola” hanno detto all’uscita dal palazzo di giustizia gli avvocati. (ANSA)

Articoli correlati

Silvio Viale

Silvio Viale assolto da accuse di violenza sessuale su pazienti

giudice

Violenza sessuale su ragazzini, ex allenatore condannato

polizia locale Moden

“Violenza sessuale su due bambine di 11 anni”, denunciato bengalese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *