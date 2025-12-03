Indagine frode UE, Mogherini: “piena fiducia nella giustizia”

BRUXELLES, 03 DIC – “Per quanto riguarda la procedura di istituzione dell’Accademia diplomatica dell’Ue, ho chiarito la mia posizione con gli inquirenti che agiscono per conto della Procura europea. Nella sua lunga tradizione, l’Accademia ha sempre applicato e continuerà ad applicare i più elevati standard di integrità ed equità“.

Lo dichiara Federica Mogherini. “Da tre anni l’Accademia diplomatica dell’Ue offre ai suoi partecipanti la massima qualità di insegnamento. Ho piena fiducia nel sistema giudiziario e confido che la correttezza delle azioni del College verrà accertata. Continuerò ovviamente a offrire la mia piena collaborazione alle autorità.” (ANSA)