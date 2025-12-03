Inchiesta fondi UE, Procura: rilasciati Mogherini e Sannino

L’impianto accusatorio resta

L’ex Alta rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini e l’ambasciatore Stefano Sannino sono stati rilasciati nella notte dopo essere stati interrogati dalla polizia federale delle Fiandre occidentali nell’ambito dell’indagine della Procura europea su una presunta frode relativa alla formazione finanziata dall’Ue per giovani diplomatici.

Rilasciato anche Stefano Zegretti, dirigente del Collegio d’Europa.

“Dopo essere stati interrogati dalla polizia giudiziaria federale belga, i tre sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico, che riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Sono stati rilasciati, in quanto non considerati a rischio di fuga”, riporta la Procura Ue in una nota.Â tgcom24.mediaset.it