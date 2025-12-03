Germania, Polonia e Norvegia: 500 milioni di dollari per missili a Kiev

La Polonia, la Germania e la Norvegia acquisteranno missili anti-missili per i sistemi Patriot per l’Ucraina nel quadro di un acquisto congiunto nel programma PURL per un importo di 500 milioni di dollari. Lo ha annunciato Radoslaw Sikorski, ministro degli Esteri polacco, dopo l’incontro dei capi di stato e governo dei Paesi NATO a Bruxelles. La quota di Varsavia Ã¨ di 100 milioni. Si tratterÃ  di fondi che la repubblica intende destinare al “Fondo europeo della pace” bloccato dall’Ungheria.
