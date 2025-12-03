Cavo Dragone: ‘la Nato Ã¨ un’alleanza difensiva’

Giuseppe Cavo Dragone

BRUXELLES, 03 DIC – “Nell’intervista al Financial Times, cosÃ¬ come in altre dichiarazioni, ho fatto riferimento specificatamente alle minacce ibride di cui siamo quotidianamente oggetto, evidenziando come sia importante e necessario mantenere un approccio flessibile e assertivo, senza alimentare ovviamente processi escalatori”.

Lo dichiara all’ANSA l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, a margine della ministeriale esteri in corso. “La Nato, come sempre ribadito, rimane infatti un’alleanza difensiva”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sull’opzione di azioni preventive. (ANSA)

Cavo Dragone: ‘La Nato valuta attacchi preventivi contro la Russia’

