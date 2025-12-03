Casa Bianca: segnalare le fake news all’amministrazione

Dopo aver pubblicato la lista nera dei media, la Casa Bianca ha rivolto un appello agli americani a segnalare le ‘fake news’ all’amministrazione
Sul sito whitehouse.gov/biastips, si legge nel comunicato, “chiunque puÃ² inviare articoli di parti o innegabilmente falsi”.
I contributi serviranno per aggiornare la lista dei media ‘cattivi’.
“I cosiddetti ‘giornalisti’ hanno reso impossibile identificare gli articoli falsi o fuorvianti, motivo per cui l’aiuto del popolo americano Ã¨ essenziale”, si legge ancora nella nota.Â “Se i media tradizionali non onorano la loro responsabilitÃ di informare accuratamente la gente, sappiamo che lo farÃ il popolo americano”.ANSA