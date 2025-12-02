Violenza sessuale su ragazzini, ex allenatore condannato

Un ex allenatore di calcio di squadre giovanili, di 52 anni, Ã¨ stato condannato dalla Gup del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante a 6 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti di 14 ragazzi, minorenni all’epoca dei fatti cioÃ¨ tra il 2019 e il 2020.

La giudice, che ha celebrato il processo secondo il rito abbreviato – che prevede uno sconto di pena di un terzo – ha accolto la richiesta di condanna della pm Cristina Bacer. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola sottolineando la protesta delle famiglie presenti in aula che si aspettavano una condanna piÃ¹ pesante.

Il caso era stato scoperto nel gennaio 2021 quando le indagini coordinate dalla pm Lucia Baldovin avevano portato all’arresto dell’ex allenatore da parte della Squadra mobile. L’ex allenatore avrebbe commesso abusi nello spogliatoio, nella doccia, a bordo campo e in automobile quando li accompagnava a casa, ricorda Il Piccolo. I ragazzi erano stati sentiti in forma protetta alla presenza di uno psicologo sia dalla Polizia sia dai magistrati; poi tredici famiglie si sono costituite parte civile.

Si tratta del secondo processo per Russo dopo che un primo giudizio – con condanna a dieci anni – era stato annullato per vizio procedurale e gli atti erano stati rimandati alla Procura. La giudice ha disposto per la societÃ sportiva un risarcimento di 35 mila euro. Per le famiglie una provvisionale variabile tra i tremila e i 10mila euro rimandando in sede civile la quantificazione del danno. La difesa dell’ex allenatore ha annunciato che presenterÃ appello sostenendo che non ci sono riscontri oggettivi delle accuse. (ANSA)