Violenza sessuale su una 13enne, colombiano condannato a 5 anni

Cinque anni di reclusione (3 in meno di quanti chiesti dalla Procura) e ammissione al percorso di giustizia riparativa per il colombiano di 24 anni accusato di aver adescato una 13enne su Instagram fingendosi un 17enne e averla poi violentata.

Ãˆ la condanna decisa ieri dal gip del Tribunale di Monza, Andrea Guadagnino, nel processo con il rito abbreviato per violenza sessuale aggravata. Il giovane, incensurato, che da un anno era residente a Monza nel quartiere Cantalupo insieme alla famiglia quando Ã¨ stato sottoposto a fermo nel luglio scorso, ancora detenuto in carcere e difeso dallâ€™avvocato Marco Lacchei, Ã¨ stato anche condannato al risarcimento dei danni alla ragazzina parte civile con una provvisionale di 35mila euro.

Secondo lâ€™accusa, il colombiano aveva chattato sui social con la 13enne, anche lei monzese, per una settimana, per poi proporle di vedersi in centro. La giovane si trovava con unâ€™amica e il fratello, ma il 24enne lâ€™avrebbe convinta ad andare da sola allâ€™appuntamento davanti alla Rinascente. Da largo Mazzini il giovane lâ€™aveva portata dietro il Binario 7 e lÃ¬ aveva messo una coperta a terra invitandola a togliersi le scarpe e rilassarsi, poi lâ€™aveva violentata sotto la minaccia di un coltello.

Dopo lâ€™abuso la 13enne si era confidata con unâ€™amica, che lâ€™aveva convinta a chiamare la polizia. La vittima era stata accompagnata alla clinica Mangiagalli a Milano, dove gli esiti della violenza erano stati confermati dagli specialisti. E poi in Questura per la denuncia.

Gli agenti erano risaliti al 24enne e lâ€™avevano sottoposto a fermo prima che prendesse lâ€™aereo per la Colombia, un biglietto andata e ritorno che gli avevano acquistato i genitori in data precedente al fatto. Il suo difensore nominato dâ€™ufficio ha sostenuto che si Ã¨ trattato di un rapporto consensuale. Una tesi non accolta dal giudice, che perÃ² ha tolto unâ€™aggravante e ha ammesso lâ€™imputato al percorso di giustizia riparativa, che potrebbe fargli ottenere una pena ancora minore nel processo di appello.

