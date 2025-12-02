Slitta il decreto per donare altre armi a Kiev

Slitta il decreto per prorogare la cessione di armi all’Ucraina

Slitta il decreto legge per prorogare l’autorizzazione a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina. Il provvedimento era fra i 18 all’ordine del giorno della convocazione – inviata ai ministeri questa mattina – della riunione tecnica preparatoria prevista per domani, alla vigilia del Consiglio dei ministri.

Da poco Ã¨ stata inviata una convocazione aggiornata, con solo 17 provvedimenti in esame, e senza quel decreto. Secondo quanto spiegano fonti di governo, l’ordine del giorno era giÃ molto carico di questioni urgenti e, poichÃ© l’autorizzazione alla cessione di armi a Kiev scade a fine mese si Ã¨ deciso di rinviare il decreto.Â tgcom24.mediaset.it