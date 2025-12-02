Roma, legato e seminudo in fuga dal campo Rom: 18enne salvato

Scalzo, spaventato e seminudo. Saltellava, con mani e piedi legate con fascette da elettricista, in via Salviati a Roma. E’ stato trovato cosÃ¬, intorno alle 4 della mattina di oggi, martedÃ¬ 2 dicembre, un ragazzo di circa 18 anni. Cercava di allontanarsi dal campo rom dove, secondo la ricostruzione effettuata dai vigili che lo hanno salvato, veniva tenuto prigioniero.

Alla vista delle pattuglie il ragazzo, rom anche lui ma residente in una casa popolare assegnata alla sua famiglia, ha rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando di essere in pericolo di vita in quanto alcuni abitanti del campo, probabilmente gli stessi che lo avevano sequestrato, avevano intenzione di ucciderlo.

Sulle dinamiche della vicenda, la cui ricostruzione appare ancora incerta, sono in corso indagini da parte della Direzione Sicurezza Urbana, anche attraverso le immagini che potrebbero essere state riprese dalle telecamere dei vicini uffici della Questura di Roma. ADNKRONOS