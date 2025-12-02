Malore in casa, 43enne muore davanti a moglie e figlio

ambulanza

MACERATA Giovane papÃ  muore per un malore improvviso. La tragedia si Ã¨ consumata ieri pomeriggio nel capoluogo, Alessandro Fratini, informatico di 43 anni, era in casa con la moglie e il figlio piccolo quando si Ã¨ sentito male.

L’allarme

Immediatamente Ã¨ stato dato l’allarme, ma nonostante la tempestivitÃ  dei soccorsi Fratini non ha piÃ¹ ripreso conoscenza. La notizia si Ã¨ subito diffusa a Montecassiano, paese di origine del giovane papÃ  (era di Sambucheto) e Recanati dove lavorava (era dipendente della Clementoni). Il funerale sarÃ  celebrato mercoledÃ¬ alla chiesa di Sambucheto di Montecassiano.
www.corriereadriatico.it/macerata

