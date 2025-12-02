Imam di Torino, la procura archiviÃ² la frase su Hamas

Il comizio dell’imam di Torino interpretato come un sostegno ad Hamas non contiene estremi di reato
Lo stabilÃ¬ – secondo quanto apprende l’ANSA – la procura del capoluogo piemontese, che dispose, giÃ lo scorso 16 ottobre, l’archiviazione di un fascicolo originato da una segnalazione della Digos.
L’imam, Mohamed Shahin, oggi trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, Ã¨ destinatario di un provvedimento di espulsione del ministero dell’Interno basato anche sul contenuto del discorso: l’imam, fra l’altro, il 9 ottobre aveva detto “quel che Ã¨ successo il 7 ottobre 2023 (l’attacco di Hamas – ndr) non Ã¨ una violazione, non Ã¨ una violenza”.ANSA