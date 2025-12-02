Imam di Torino, la procura archiviÃ² la frase su Hamas

ImolaOggi CRONACA, News 2025

imam egiziano Mohamed Shahin

Il comizio dell’imam di Torino interpretato come un sostegno ad Hamas non contiene estremi di reato

Lo stabilÃ¬ – secondo quanto apprende l’ANSA – la procura del capoluogo piemontese, che dispose, giÃ  lo scorso 16 ottobre, l’archiviazione di un fascicolo originato da una segnalazione della Digos.

L’imam, Mohamed Shahin, oggi trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, Ã¨ destinatario di un provvedimento di espulsione del ministero dell’Interno basato anche sul contenuto del discorso: l’imam, fra l’altro, il 9 ottobre aveva detto “quel che Ã¨ successo il 7 ottobre 2023 (l’attacco di Hamas – ndr) non Ã¨ una violazione, non Ã¨ una violenza”.ANSA

Articoli correlati

Boldrini e Salis

Imam di Torino, la sinistra si mobilita contro l’espulsione

imam egiziano Mohamed Shahin

Torino, espulso l’imam egiziano Mohamed Shahin

carcere minorile

Milano, arriva l’imam al carcere minorile Beccaria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *