Germania, rubate 20mila munizioni destinate alle Forze Armate

Secondo quanto riferisce Der Spiegel, 20.000 colpi di arma da fuoco destinati alle Forze Armate Tedesche sono stati rubati da un camion
Le munizioni erano in transito attraverso un’azienda logistica civile. Il conducente aveva parcheggiato il camion in un parcheggio non sorvegliato, optando per trascorrere la notte in un hotel.Â Il furto Ã¨ stato scoperto il giorno successivo quando la merce Ã¨ arrivata in un campo di addestramento delle Forze Armate Tedesche.
Le fonti delle Forze Armate Tedesche hanno riferito alla pubblicazione che il furto era probabilmente stato pianificato.
Data la situazione attuale, si dovrebbe ora essere piÃ¹ cauti in Germania.
