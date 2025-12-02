Educazione sessuale alle medie con consenso dei genitori, ok della Camera

La Camera dei deputati ha approvato una serie di emendamenti identici al ddl Valditara, tra cui uno della Lega sull’educazione sessuale nelle scuole. Il testo fa cadere il divieto per le medie, che vengono in tal modo equiparate alle superiori, dove si richiede per l’educazione sessuale il consenso dei genitori dei minori. Rimane invece esclusa ogni attivitÃ  di educazione sessuale destinata alla scuola dell’infanzia e alla primaria.

Il provvedimento era stato bloccato in Aula il 12 novembre in seguito a un duro scontro tra il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (che aveva puntato il dito contro chi ha “sfruttato un tema delicato come i femminicidi” per attaccare il ddl) e le opposizioni, scontro che era poi sfociato in bagarre. tgcom24.mediaset.it

Con consenso dei genitori? Credeteci!

utero in affitto

 

