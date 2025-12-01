Roma, studente di 25 anni trovato morto in casa

Dramma a Roma. Uno studente pugliese fuori sede di 25 anni Ã¨ stato trovato morto nel bagno della casa dove viveva nella zona di piazza Bologna

A trovarlo privo di vita Ã¨ stata la coinquilina, che ha poi chiamato i soccorritori. Accertato il decesso del ragazzo originario di Pulsano, in provincia di Taranto, il cellulare del giovane Ã¨ stato consegnato alle forze dell’ordine da un amico dopo che lo stesso, in un primo momento, non era stato trovato nella disponibilitÃ del 25enne. Il giovane Ã¨ stato per questo deferito all’autoritÃ giudiziaria.

Studente fuori sede trovato morto in bagno

La chiamata al 112 Ã¨ arrivata nella prima mattinata di giovedÃ¬ 27 novembre da un appartamento di via Vigevano. Entrata in bagno dopo essersi svegliata, la ragazza ha trovato il coinquilino riverso a terra, giÃ privo di vita. Sul posto Ã¨ intervenuto il personale del 118 e gli agenti del commissariato Porta Pia di polizia. Senza segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale lo studente di Matematica e Fisica all’universitÃ La Sapienza sarebbe morto per cause naturali.

Il cellulare consegnato dall’amico

Traslata la salma del 25enne al policlinico Gemelli, la stessa Ã¨ stata messa a disposizione del magistrato di turno. A tingere di giallo il decesso del giovane Ã¨ il suo telefono cellulare. Inizialmente non trovato nell’appartamento al quarto piano, lo stesso Ã¨ stato consegnato ai poliziotti da un amico del 25enne che non viveva nell’abitazione. Sotto choc, il giovane ha riferito di averlo preso per sbaglio, confondendolo con il suo. Lo stesso Ã¨ stato perÃ² deferito per appropriazione indebita e lo smartphone sequestrato.

